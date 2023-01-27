Инспекция госжилнадзора отстояла право на осмотр квартир

Суд подтвердил право инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края на осмотр жилья. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

До июля 2022 года краевая прокуратура согласовывала проводимые сотрудниками ИГЖН осмотры квартир и других жилых помещений. В июле надзорный орган сообщил ИГЖН, что у нее нет законодательно установленных полномочий на проведение таких контрольных мероприятий.

ИГЖН обратилась в Ленинский суд Перми, однако в удовлетворении требований ей было отказано. 11 января 2023 года Пермский краевой суд, рассмотрев апелляцию ИГЖН, отменил решение Ленинского суда и удовлетворил требования инспекции.