В Приангарье возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями при строительстве домов для детей-сирот

Следователи СУ СКР по Иркутской области по материалам проверки прокуратуры и оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ России возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц — сотрудников ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» и руководителя учреждения. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

«По версии следствия, в 2022 году казенным учреждением были заключены госконтракты на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство 24 жилых домов для детей-сирот в нескольких населенных пунктах Приангарья. Общая сумма контрактов составила более 430 млн руб. При этом директор организации-заказчика, превышая свои должностные полномочия, неправомерно подписал с двумя подрядчиками ряд дополнительных соглашений к контрактам, что позволило необоснованно перечислить аванс в размере более 206 млн руб.»,— уточняется в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области также отмечают, что строительство жилых домов «велось с нарушением сроков», при этом отсутствовало «положительное заключение государственной экспертизы проектной документации», не был организован «надлежащий контроль процедуры строительства со стороны регионального министерства строительства». В результате построенные дома в настоящее время «не могут быть введены в эксплуатацию».

Как уточняют в «Общероссийском народном фронте» Иркутской области, сдача домов планировалась в ноябре 2022 года. Квартиры в них строились для 84 граждан, стоящих в очереди на получения жилья.

Влад Никифоров, Иркутск