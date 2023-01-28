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Коммерсантъ FM
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Россия, которую еще не нашли

Предприниматели задумались об образе страны в 2062 году

Все социологические исследования последних 11 месяцев фиксируют у россиян рост тревожности и сокращение горизонта планирования. Предприниматели Борис Акимов и Олег Степанов решили противостоять этой тенденции радикально — они задумались о том, какой могла бы быть Россия через 40 лет, в 2062 году. Почти год они обсуждали этот «дефицит» — картину будущего — между собой и со своими единомышленниками. И в итоге сделали книгу «Россия-2062: как нам обустроить страну за 40 лет», в которой видят и манифест, и программу, и площадку для ее дальнейшего обсуждения со всеми желающими.

Взгляд авторов книги «Россия-2062: как нам обустроить страну за 40 лет» может казаться немного наивным, но их Россия выглядит довольно симпатичной страной

Взгляд авторов книги «Россия-2062: как нам обустроить страну за 40 лет» может казаться немного наивным, но их Россия выглядит довольно симпатичной страной

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Взгляд авторов книги «Россия-2062: как нам обустроить страну за 40 лет» может казаться немного наивным, но их Россия выглядит довольно симпатичной страной

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В 2018 году журналист Ник Говинг и исследователь Крис Лэнгдон опубликовали свою книгу «Мыслить немыслимое: новые императивы для лидеров в разрушительную эпоху». Авторы сосредоточили свои усилия на анализе взглядов и практики управленцев из разных стран и корпораций и пришли к предостерегающему выводу: любым управленцам максимально комфортно следовать сложившимся привычным схемам, хотя многие из них интуитивно чувствуют угрозу из-за несоответствия этих схем возникающим вызовам, среди которых возможны и те, что кажутся немыслимыми.

Кто придумал не идеальный город, а идеальную страну

Кто придумал не идеальный город, а идеальную страну

В известной мере это было развитие взглядов Нассима Талеба, сформулировавшего за десятилетие до этого концепцию «черных лебедей» — внезапных событий, масштабно трансформирующих мир и ретроспективно выглядящих как предсказуемые и логично объяснимые. Ник Говинг и Крис Лэнгдон исходили как раз из представления, что управленец должен по возможности заранее анализировать возможный прилет «черных лебедей» и всегда думать о немыслимом, каким бы немыслимым оно ни казалось, чтобы заранее анализировать вызовы, риски, шаги по их минимизации и преодолению последствий. Глядя на публикацию книги из 2023 года, трудно не поразиться ее почти мистической своевременности: через два года разразилась пандемия коронавируса, а еще через два года — первый за долгие годы масштабный вооруженный конфликт в Восточной Европе. Впрочем, идея авторов собрать глобальный пул обеспокоенных, но конструктивных единомышленников на запущенной одновременно с выходом книги англоязычной сетевой платформе теперь несколько отступила в тень шквала ежедневных новостей, напоминающих идеальный шторм. Который, впрочем, в какой-то мере дает авторам основание для самодовольства: мол, мы же предупреждали.

В 2022 году, в разгар — а может быть, пока только в начале — этого идеального шторма двое российских предпринимателей 44-летний Борис Акимов и 53-летний Олег Степанов как раз решили помыслить немыслимое и порассуждать о том, какой Россия — один из эпицентров происходящих событий — будет через 40 лет, в 2062-м.

Они не просто отсчитали произвольные четыре десятилетия от года, который, вне всякого сомнения, запомнится многим, но и сослались на более широкий исторической контекст. «Считается, что в 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю,— пишут они в предисловии к своей книге.— В далеком — но не слишком — 2062 году будет отмечаться 1200 лет создания русского государства… Люди, бывает, мечтают о собственном юбилее, а мы вот решили задуматься сразу обо всей стране — какой хотелось бы видеть ее через 40 лет?»

Обложка книги «Россия-2062: как нам обустроить страну за 40 лет»

Обложка книги «Россия-2062: как нам обустроить страну за 40 лет»

Фото: Никея

Обложка книги «Россия-2062: как нам обустроить страну за 40 лет»

Фото: Никея

Эту картину будущего Борис Акимов и Олег Степанов ищут — и, как им кажется, находят, опираясь на собственный опыт предпринимательства. Акимов создатель «ЛавкиЛавки», основатель сообщества «Счастливые» в Ярославской области, соучредитель АНО «Большая земля», один из участников создания парка Тербиерка на Кольском полуострове; Степанов — социальный предприниматель, работавший в регионах от Якутии до Краснодара и от Териберки до Хабаровска. Коротко говоря, наиболее интересные им проекты — это в той или иной мере истории создания или воссоздания местных небольших сообществ, нацеленных на поддержание локальной социальной природной среды и выход сообществ к комфортному, а иногда и процветающему уровню жизни.

Как квантовые технологии могут изменить будущий облик всего мира

Как квантовые технологии могут изменить будущий облик всего мира

Их исследование, занявшее непростые месяцы 2022 года,— это собственно экспедиция по таким «точкам роста», в которых «удивительные люди своей работой и самой жизнью показывают, как могла бы жить Россия». Среди их собеседников — фермеры, учителя, реставраторы, люди, уехавшие из больших городов (причем не только России, но и нескольких западных стран) и принявшиеся за новые для них дела в более или менее глубокой российской провинции. Вместе со всеми этими людьми — их в книге полтора десятка — авторы решили «создать модель позитивного и привлекательного русского будущего, а со временем — предложить стратегию и тактику его достижения».

Некоторые опорные тезисы, аргументы и выводы авторов могут выглядеть как минимум спорными. Например, в качестве эпиграфа к «Манифесту»-послесловию приведена большая цитата из «Народной монархии» Ивана Солоневича. Но поиски будущего, как правило, подразумевают способность освободиться от клише. «История учит нас, что в конце концов всегда побеждают идеи, которые рождаются на границах принятого общественного дискурса, идеи-мутанты»,— с самого начала напоминают читателю авторы. Кроме того, они готовы к дискуссии и открыты для нее: как и Говинг с Лэнгдоном, они анонсируют в книге сетевую платформу для обсуждения образа будущего, только не глобального, а российского. Которое, несмотря на очевидный антиглобалистский пафос авторов, все равно кажется им частью общего будущего человечества, причем такого будущего, в котором будет больше, чем сейчас, «гармонии и заботы».

Авторы, не будучи в этом особенно оригинальными, видят в современном глобализме машину, разрушающую традиции и заменяющую творчество (в котором человек изначально уподоблен Творцу) потребительством (ведущим к расчеловечиванию).

При этом проявления глобализма они порой находят там, где иные антиглобалисты готовы без конца черпать вдохновение, например, в советском периоде российской истории. «Культура отмены — типичное советское явление,— говорит Акимов в книге.— Я проводил отпуск в Карелии, жил в традиционном домике без электричества и там нашел отрывной календарь на 1986 год, где на каждой страничке было написано: 1917–1986. Своеобразное летоисчисление, жизнь как будто началась в 1917 году — вот мощнейшая культура отмены. Мы — советские люди — на своей шкуре узнали, к чему она приводит, мы живем в неуютном пространстве, с ощущением, что у тебя нет дома… Если мы как страна хотим двигаться дальше, то должны знать свою историю, уходить туда корнями, проплакать, прожить, простить, тогда мы обретем счастливое настоящее и сможем строить будущее. Только на живых традициях строится устойчивое счастливое будущее».

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Соавтор книги, фермер и предприниматель Борис Акимов

Соавтор книги, фермер и предприниматель Борис Акимов

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

Соавтор книги и социальный предприниматель Олег Степанов

Соавтор книги и социальный предприниматель Олег Степанов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

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Соавтор книги, фермер и предприниматель Борис Акимов

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

Соавтор книги и социальный предприниматель Олег Степанов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Набор программных идей авторов отражен в недлинном списке глав. Им хотелось бы, чтобы расчеловечивания (для которого, кстати, многое было сделано в ушедшем году и продолжает делаться в нынешнем) стало меньше, а сотворчество понималось бы как основное свойство человека. Они предпочитают понимать семью как проявление такого сотворчества, как ценность, а не как анкетную альтернативу успешной карьере или нечто, на что у нас остается несколько часов в неделю, свободных от посещения офиса. Они мечтают об экономике, где гармонизация стала бы важнее потребления, а алчного инвестора заменил бы заботливый попечитель. Они хотели бы если не расселения мегаполисов, то по крайней мере более равномерного расселения людей, воссоздания культуры малых городов и освоения огромных незаселенных российских пространств, в том числе и арктических.

Какие технологии могут изменить сельское хозяйство

Какие технологии могут изменить сельское хозяйство

Отчасти этот набор тезисов, как и мысль о том, что русская «культурная рамка» стала спасительной эгидой для сохранения множества разнообразнейших укладов и культур, соцветие которых следует считать национальным богатством, можно воспринимать как не претендующий на существенную новизну «катехизис традиционалиста». Но даже эти идеи, ставшие в какой-то мере частью российского пропагандистского мейнстрима, авторам удается излагать и обсуждать (и приглашать к дискуссии) так, как порой говорят на кухне, когда к утру доходят до самого важного. Совсем не так, как в телеэфире или социальной сети, где слепые упражняются в ненависти к глухим и наоборот.

За главными же тезисами авторов — о ценности местных сообществ деятельных людей и важности местного самоуправления (как раз эта часть, по-видимому, в наибольшей мере опирается на их собственный опыт и опыт части их собеседников) и вовсе различается перспектива довольно симпатичной страны.

Этакого созвездия или соцветия небольших успешных проектов, созданных людьми, не ждущими милости от власти и сосредоточенных на благополучии собственного двора. Хотя прямо сейчас это, пожалуй, действительно мыслится как немыслимое, в таком качестве Россия, вероятно, могла бы стать по-настоящему привлекательной для своих ближних и дальних соседей и местом, куда хотелось бы переехать жить. «Цель нашего правильного глобального проекта под названием "Россия-2062" — дать творческую свободу огромному количеству локальных миров внутри России и обеспечить их безопасность,— пишет Акимов.— Я представляю себе страну будущего как единство многообразных крепких местных сообществ, состоящих из творческих волевых свободных людей. А государство обеспечивает безопасность и соблюдение определенных правил игры, по которым живут эти локальные миры, очень разные, традиционные и одновременно устремленные в будущее». В январе 2023 года все это, от первой до последней буквы, выглядит как идеализм. Но идеализм сейчас любое размышление о будущем — а если его не придумывать, оно и не наступит.

Иван Сухов

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