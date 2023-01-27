В Челябинской области выявили 68 новых случаев коронавируса

На территории Челябинской области растет суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За прошедший день зафиксировано 68 случаев заражения (63 — сутками ранее, 61 — 25 января), в том числе шесть — среди школьников. Провели 6280 исследований на COVID-19.

За сутки выписали 30 выздоровевших пациентов, от осложнений болезни скончался один южноуралец. На лечении дома и в больницах остаются 686 человек, сообщают в минздраве региона.

С начала пандемии по результатам 8,17 млн тестов в Челябинской области выявили 397559 случаев коронавируса.