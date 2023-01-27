В Свердловской области ожидаются сильные снегопады и гололед

В Свердловской области с 27 по 28 января ожидаются сильный снегопад и гололед, сообщили в Управлении автодорог региона. В некоторых районах высота сугробов достигнет 6 см. К борьбе с последствиями непогоды готовы 300 единиц техники.

По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу, 27 января, температура воздуха днем в регионе составит -1°…-6°, на севере до +2°. Местами небольшой снег, метель. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В субботу, 28 января, температура ночью составит -7°…-12°, днем – -1°…-6°. Местами ожидается небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 29 января, ночью температура воздуха составит -11°…-16°, днем — -4°…-9°. Осадков не ожидается. Ветер южной четверти 3-8 м/с.

В Екатеринбурге 27 января температура воздуха днем составит -2°…-4°. В субботу ночью ожидается -7°…-9°, днем — -3°…-5°. В воскресенье температура воздуха ночью составит -11°…-13°, днем — -5°…-7°.

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