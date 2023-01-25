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Коммерсантъ FM
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Металлурги и айтишники смогут получить разрешение на ПМЖ в Казахстане в упрощенном порядке

Иностранцы с востребованными профессиями смогут в приоритетном порядке получить разрешение на постоянное проживание (ПМЖ) в Казахстане. В перечень таких профессий, в частности, входят IT-специалисты, экологи, металлурги, архитекторы и химики.

На ресурсе «Открытые НПА» размещен полный перечень востребованных профессий для получения разрешения на ПМЖ в республике.

Сейчас власти Казахстана реализуют миграционную реформу, включающую изменение визовых правил и порядка получения права на постоянное проживание в республике. С 27 января в стране начнет действовать новый порядок въезда для иностранцев: гражданам стран-членов Евразийского экономического союза можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Подробнее о новых правилах въезда в Казахстан — в материале «Ъ» «Никто не вечен в Астане, и в Алматы никто не вечен».

Андрей Сапожников

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