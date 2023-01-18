Ужесточение правил пребывания в Казахстане не распространится на въехавших до 27 января

Измененные правила въезда и пребывания иностранцев в Казахстане, согласно которым граждане стран—членов Евразийского экономического союза (в том числе россияне) теперь смогут находиться в республике не более 90 дней в течение 180-дневного периода, не распространятся на въехавших в республику до 27 января иностранных граждан. До этой даты они все еще могут совершать «визараны» и обновлять сроки легального пребывания в стране.

«Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать. А кто уже находится здесь, на них это не распространяется… Если сейчас он выехал, 27 января заехал, новый срок будет исчисляться 90 дней. Обратной силы закон не имеет»,— разъяснил «РИА Новости» начальник управления внешней миграции МВД Казахстана Аскар Алдонгаров.

Он рассказал, что обновление миграционного порядка — это не «ужесточение», а приведение законодательства Казахстана в соответствие с международными нормами. «Во всех странах 90 дней можно просто находиться, а потом уже должно быть оформление документов: виза и прочее»,— отметил господин Алдонгаров.

В 2022 году на фоне политической нестабильности в России в Казахстане обосновались десятки тысяч россиян: за год в страну въехало около 2,9 млн граждан России. Около 150 тыс. человек, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, остались в Казахстане. Из них получили разрешения на временное проживание 36 тыс.

Подробнее о новых правилах въезда в Казахстан — в материале «Ъ» «Никто не вечен в Астане, и в Алматы никто не вечен».

Андрей Сапожников