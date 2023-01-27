Для спасения Ангелины Дериволковой не хватает 767 656 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Ангелины грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Девочка испытывает сильную боль, начались проблемы с дыханием. Без хирургического вмешательства болезнь будет прогрессировать, что приведет к еще большему сдавливанию внутренних органов, усилению дыхательной и сердечно-мышечной недостаточности. Ангелине необходима операция с установкой металлоконструкции по методике VBT. Это позволит восстановить опорную функцию позвоночника и избежать осложнений. В послеоперационном периоде качество жизни Ангелины значительно улучшится».

Стоимость операции 1 301 656 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 000 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 450 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 767 656 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Дериволкову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Виктории Владимировны Чаплинской. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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