Главные новости за 26 января. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани не будут вводить новые ограничения в рамках среднего уровня реагирования. Как заявили в администрации региона, ситуация в крае находится под контролем и не требует новых мер реагирования.

В Новороссийске учителя географии одной из местных школ заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий с учеником девятого класса.

На Кубани иностранным агентам запретят быть членами избирательных комиссий, а также вносить пожертвования на специальные избирательные счета. Кроме того, иностранным агентам запретили находиться на муниципальной службе.

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» управления делами президента России хочет приобрести два автомобиля Toyota Camry общей стоимостью 9,8 млн руб. У машин должны быть антенна в виде акульего плавника, люк с электроприводом, коврики класса «Люкс sport» и другие элементы тюнинга.

У берегов Анапы во время осмотра пляжа санатория «Русь» было найдено тело 16-летнего подростка. К его шее был привязан веревкой полиэтиленовый пакет, наполненный морской галькой. Источники «Ъ-Кубань» говорят, что силовые структуры не рассматривают факт убийства как причину смерти.

Жители Армавира пожаловались, что в районе бывшего масложиркомбината происходят выбросы непонятного вещества черного цвета. Оно оседает на зданиях, автомобилях и растениях. Выяснилось, что выбросы произошли из-за больших объемов сжигания лузги семечек.

Житель Краснодара чистил обрез и случайно выстрелил себе в грудь. Однако обращаться к медикам не стал и около двух часов проходил с ранением, пока «скорую» не вызвали его родственники.

Работу Белореченского мусорного полигона приостановили по решению суда на 30 дней из-за нарушений в работе.

Неизвестные сообщили о минировании здания суда в Каневском районе. Приехавшие на место саперы не нашли взрывчатых веществ.

Депутаты городской думы Краснодара согласовали выделение денег на запуск автобусного маршрута №89, который соединит микрорайоны Гидростроителей и Новознаменский.

Два новых назначения в администрации Краснодара. Бывший заместитель главы Новороссийска Роман Козка возглавит правовой департамент. Главой управления по делам казачества и военнослужащих назначен Олег Чернобривченко.

Участники массового ДТП под Краснодаром, в котором погибли два человека, пытаются привлечь к ответственности обслуживающую дорогу организацию.

Родственники жертв аварии считают, что столкновение произошло по вине дорожников, которые допустили наличие гололеда на федеральной трассе.

Владимир Путин пообещал поддержать идею проведения в Краснодарском крае Всемирного фестиваля студентов и молодежи.

Студентка из Краснодара попросила Владимира Путина, взять ее на работу в администрацию президента по окончании учебы. Вопрос она задала на встрече с главой государства в День студенчества в МГУ.

Читайте нас в Telegram