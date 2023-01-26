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Санаторий «Сочи» управделами президента РФ хочет купить две иномарки за 10 млн рублей

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» управления делами президента России хочет приобрести два автомобиля Toyota Camry общей стоимостью 9,8 млн руб. Сведения об этом опубликованы на сайте госзакупок.

В документах закупки указано, что машины должны быть не старше 2022 года, объемом двигателя не менее 2,5 кубометров, максимальной скоростью не менее 210 км/ч. Кроме того, у автомобилей должны быть:

  • передний бампер в спортивном стиле,
  • аэродинамический задний бампер,
  • люк с электроприводом,
  • антенна в виде акульего плавника,
  • цветной многофункциональный информационный TFT-дисплей,
  • коврики класса «Люкс sport»,
  • ткань премиум-класса + искусственная кожа на сидениях,
  • ионизатор воздуха,
  • продвинутая аудиосистема с шесть динамиками.

Оба автомобиля должны быть представлены в черном цвете. Аукцион объявлен 20 января, заявки на участие принимаются до 30 января.

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» управления делами президента России зарегистрировано в 1996 году. С 2016 года им руководит Евгений Коломиец.

Александр Орлов

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