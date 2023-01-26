Путин пообещал поддержать идею проведения на Кубани Всемирного фестиваля студентов и молодежи

Владимир Путин пообещал поддержать идею проведения в Краснодарском крае Всемирного фестиваля студентов и молодежи. Соответствующее предложение озвучила студентка МГУ из Краснодара на встрече с лидером страны, посвященной Дню студенчества, сообщает пресс-служба администрации президента.

Девушка отметила, что фестиваль проводился в 2017 году в Сочи, но самой ей попасть на него не удалось — тогда она жила в Австрии. Студентка предложила провести его еще раз в ближайшее время на территории Кубани и отметила, что может быть волонтером в помощи и организации.

Владимир Путин отметил, что в современных условиях организовать мероприятие такого масштаба будет непросто. Однако он подчеркнул, что в 2017 году фестиваль провели успешно, несмотря на события 2014 года.

«Конечно, мы поддержим. Это не от нас зависит — зависит от участников, от международных организаций, но в целом эта идея очень правильная, потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей и, как правило, проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно»,— отметил Путин.

Он также подчеркнул уверенность в том, что идею поддержит и глава Кубани Вениамин Кондратьев. По словам главы государства, в первую очередь для организации такого крупного фестиваля нужно выстроить отношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра.

Татьяна Ручкина

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