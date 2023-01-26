На Кубани иностранным агентам запретят быть членами избирательных комиссий

Депутаты Заксобрания Кубани приняли в первом чтении поправки в краевое избирательное законодательство. Одним из новшеств станет запрет для лиц, признанных иностранными агентами, входить в состав избирательных комиссий и комиссий референдумов, а также вносить пожертвования на специальные избирательные счета. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Кроме того, утверждены требования по маркировке высказываний иноагентов в агитационных материалах: они должны будут занимать не менее 15% от площади таких материалов.

Помимо этого, согласно принятым изменениям, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса остаются только в избирательной комиссии Краснодарского края. До трех человек будет увеличено количество наблюдателей в территориальные и избирательные комиссии от каждого субъекта назначения. Также кандидаты и политические объединения обязаны будут предоставить в избирком копии агитационных материалов, которые будут публиковаться в СМИ, еще до начала их размещения, следует из документа.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятие поправок, отметил, что возможность избирать и быть избранным – одно их базовых конституционных гражданских прав, основа политической системы страны. Именно поэтому, совершенствование правовых основ этой сферы находится в центре внимания федеральных и региональных органов власти, считает он

«Каждое из вносимых изменений основано на глубоком анализе практики предыдущих избирательных кампаний и служит одной цели: совершенствованию электоральных процессов в крае», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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