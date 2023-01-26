Работу мусорного полигона в Белореченске приостановили на месяц из-за нарушений

Работу Белореченского мусорного полигона приостановили по решению суда на 30 дней из-за нарушений при эксплуатации. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram.

«Организация "Крайжилкомресурс" неоднократно допускала многочисленные нарушения при работе полигона, в том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности»,— говорится в сообщении.

В 2020 году мусорный полигон в Белореченске был модернизирован. В проект вложили 220 млн руб. Его площадь превышает 20,9 га. Он считается одним из крупнейших мусорных полигонов в РФ. В начале 2023 года глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии заявил, что площадь полигона будет увеличена на 4 га. Площадка принимает отходы из Сочи, Горячего Ключа, Апшеронского, Белореченского и Туапсинского районов, однако лимит объекта к настоящему времени уже превышен в 1,5 раза.

Анастасия Донскова

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