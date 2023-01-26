Житель Краснодара ранил себя из обреза и несколько часов проходил с пулей в груди

Полиция начала проверку по факту огнестрельного ранения, которое сам себе случайно нанес житель Краснодара. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, с огнестрельным ранением поступил 61-летний мужчина. Как пишет Telegram-канал KubMash, он выстрелил себе в область сердца, когда чистил недавно найденный обрез. Но, получив ранения, не стал обращаться к медикам, продолжив заниматься своими делами.

Позже ему позвонила дочь, которой он сообщил о произошедшем. Та сначала не поверила, так как отец периодически выпивал, но попросила мужа проверить. Мужчина нашел тестя на пороге дома. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию. В общей сложности, он проходил с пулей в груди около двух часов. Медикам пострадавший сообщил, что не стал вызывать «скорую», так как дом был заперт изнутри, и он боялся, что никто не сможет в него попасть.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оружие изъято на экспертизу»,— прокомментировали в полиции.

Александр Орлов

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