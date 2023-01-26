В Анапе на дне моря нашли тело школьника с привязанным грузом

У берегов Анапы во время осмотра пляжа санатория «Русь» было найдено тело 16-летнего подростка. Как стало известно «Ъ-Кубань» из собственных источников, следователи не рассматривают версию убийства.

Тело мальчика находилось в двух метрах от берега на глубине около 1,5 м, сообщает «РЕН ТВ». К его шее был привязан веревкой полиэтиленовый пакет, наполненный морской галькой. На пляже нашли рюкзак и личные вещи ребенка.

Как пишет издание, мальчик обучался дистанционно в московской школе и у него начались проблемы с успеваемостью. 25 января он признался матери, что врал ей об оценках.

Татьяна Ручкина

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