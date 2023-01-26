Правовой департамент мэрии Краснодара возглавит экс-замглавы Новороссийска

Бывший заместитель главы Новороссийска Роман Козка возглавит правовой департамент администрации Краснодара. Его кандидатуру согласовали на 53-м очередном заседании гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара



Роман Козка родился в 1978 году в Краснодаре. Он закончил КубГУ по специальностям «Юриспруденция» и «Менеджмент». С 2001 по 2022 годы он работал в минфине Краснодарского края, где построил карьеру от ведущего специалиста до замначальника управления, начальника юридического отдела.

В 2022 году он стал замглавы Новороссийска.

Татьяна Ручкина

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