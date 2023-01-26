В Краснодаре запустят новый автобусный маршрут между микрорайонами Гидростроителей и Новознаменский

Депутаты городской думы Краснодара согласовали выделение денег на запуск автобусного маршрута №89, который соединит микрорайоны Гидростроителей и Новознаменский. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Как рассказал вице-мэр Владимир Архипов, маршрут запускают по просьбе жителей. Автобусы по нему начнут ходить во второй половине марта от ул. Виктора Нарыкова до ул. Дмитрия Благоева.

«По маршруту будет курсировать 10 низкопольных автобусов с кондиционированием по регулируемым тарифам. Запускать планируем по брутто-контракту, сейчас на такую модель организации перевозок уже переведены маршруты №19 и 91»,— прокомментировал он.

В мае 2022 года в Краснодаре запустили первый в городе маршрут, работающих по брутто-контракту,— это маршрут №19, который курсирует в жилом районе Новознаменском. О создании автобуса, который поможет детям и родителям добираться в школу, ранее просили местные активисты.

О том, как власти Краснодара готовятся к переводу общественного транспорта на брутто-контракты и что это в целом такое, читайте в материале «Ъ-Кубань» «Брутто-транспорт».

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram