Студентка МГУ из Краснодара попросила Путина взять ее на работу в администрацию президента

Студентка МГУ из Краснодара узнала у Владимира Путина, сможет ли она работать в администрации президента по окончании учебы. Вопрос она задала на встрече с главой государства в День студенчества в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», сообщает «РИА Новости».

Президент удивился вопросу, но пообещал передать информацию о девушке в кадровую службу администрации.

«Это будет зависеть от того, как вы закончите университет... А почему именно в администрацию президента? Много направлений, чтобы родину поддержать: МИД есть, крупные компании, работающие по всему миру», — сказал президент.

Татьяна Ручкина

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