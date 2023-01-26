Главой управления по делам казачества Краснодара назначен Олег Чернобривченко

Депутаты городской думы согласовали назначение Олега Чернобривченко на должность начальника управления по делам казачества и военнослужащих администрации Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии кубанской столицы.

Начальник управления по делам казачества и военнослужащих администрации Краснодара Олег Чернобривченко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Господин Чернобривченко с 2008 года работал в управлении гражданской защиты в администрации Краснодара. В 2017 году был назначен замглавы управления, начальником отдела инженерно-технических мероприятий и гражданской обороны. Ранее, в 1995–2002 годах, он также проходил службу на командных должностях во внутренних войсках МВД РФ.

Согласно антикоррупционной декларации, в 2021 году Олег Чернобривченко заработал 1,77 млн руб. У него в собственности есть квартира (1/3 доли, 71 кв. м), нежилое помещение (5 кв. м) и автомобиль SsangYong Actyon. Супруга вновь назначенного главы управления указала доход в 1,2 млн руб. Ей принадлежит два земельных участка (по 500 кв. м), жилой дом (66 кв. м), три квартиры (40, 45 и 71 кв. м — последняя 1/3 доли), а также гаражный бокс (36 кв. м).

26 января депутаты гордумы также согласовали назначение бывшего вице-мэра Новороссийска Романа Козку на должность главы правового управления администрации Краснодара.

Александр Орлов

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