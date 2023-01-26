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На Кубани иноагентам запретили находиться на муниципальной службе

Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли поправки, запрещающие гражданам РФ, признанным иностранными агентами, находиться на муниципальной службе. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Поправки приняты для приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным. Изменения коснутся как тех, кто планирует поступать на муниципальную службу, так и тех, кто уже на ней находится. Документом также установлено дополнительное условие для расторжения трудового договора с муниципальным служащим, получившим статус иностранного агента. Поправки поддержали большинство депутатов ЗСК, уточнили в пресс-службе краевого парламента.

«Уверен, появление таких положений в краевом законодательстве ни у кого не вызовет удивления и вопросов. Сегодняшняя ситуация требует консолидации сил всего общества. Единение – это то, что всегда помогало России выстоять даже в самые тяжелые времена. Будущая победа куётся не только на фронте, но и в тылу. И мы должны быть уверены в каждом, кто трудится рядом с нами», — прокомментировал принятие законопроекта Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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