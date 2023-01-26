Мэрия Армавира нашла источник выбросов черного налета в районе бывшего МЖК

Администрация Армавира провела проверку и выяснила, что источником выбросов непонятного вещества в виде черного налета в районе бывшего масложиркомбината стал маслоэкстракционный завод «Ресурс». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее жители города пожаловались, что в районе бывшего МЖК происходят выбросы непонятного вещества. Оно оседает на зданиях, автомобилях и растениях.

В связи с этим администрация Армавира провела проверку. Руководство «Ресурса» объяснило, что выбросы произошли из-за больших объемов сжигания лузги семечек, которые вызваны увеличением производства масла. Руководитель предприятия Игорь Чабан отметил, что уже начали монтировать дополнительное оборудование для реконструкции пылегазоочистных сооружений. На время монтажных работа утилизацию лузги снизили на 50%.

Татьяна Ручкина

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