В МВД опровергли сведения о минировании суда в Каневском районе

Сообщение о минировании Каневского районного суда оказалось ложным. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД по Каневскому району.

Предупреждение о возможном минировании здания инстанции поступило в правоохранительные органы утром 26 января. Оперативники провели эвакуацию людей.

«Полицейский-кинолог обследовал территорию и здание суда. Информация оказалась ложной», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма установлена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 207 УК РФ. За противоправные деяния, совершенные для дестабилизации властей и повлекшие смерть людей санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы и штрафы до 2 млн руб.

Анастасия Донскова

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