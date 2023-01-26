Бывший мэр потерял губернатора

Областные депутаты на закрытом совещании обсудили поведение своего коллеги, бывшего мэра Нижнего Новгорода Юрия Лебедева, который в начале заседания заксобрания внезапно перебил речь председателя с вопросами о том, где находится всенародно избранный губернатор Глеб Никитин. Вместо главы региона на заседание в статусе и.о. губернатора пришел его заместитель Андрей Гнеушев. Юрий Лебедев опасается, что губернатора могут забрать на другую работу в Москву, некоторые депутаты также были уверены, что глава региона уехал на встречу с Владимиром Путиным обсуждать вопрос своего политического будущего. Глеб Никитин сообщил „Ъ“, что никакой встречи с президентом не было: он проводил рабочие встречи в правительстве РФ и никуда не собирается. С подробностями Роман Кряжев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Январское заседание заксобрания Нижегородской области началось с небольшой депутатской перепалки: депутат и бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, перебив вступительную речь председателя Евгения Люлина, спросил у присутствующих, где губернатор. «Он в командировке», — ответил депутату и.о. губернатора Андрей Гнеушев, в обычное время занимающий пост его заместителя по вопросам внутренней политики.

«С какой целью интересуетесь?» — пошутил кто-то из депутатов под смешки коллег. Евгений Люлин сделал депутату Лебедеву замечание за то, что тот перебил его и нарушил регламент, попросив вести себя корректнее. Юрий Лебедев без микрофона попытался объяснить, что он имеет право знать, где находится губернатор, которого избрали нижегородцы. «Вы чего скандалите-то, Юрий Исакович? Вы не правы!» — возразил сенатор Александр Вайнберг.

Господин Люлин закрыл дискуссию, сообщив, что на заксобрании Юрия Лебедева воспитывать никто не собирается, но поскольку этот депутат «не в первый раз ведет себя некорректно», надо после заседания собраться и обсудить ситуацию.

Юрий Лебедев до окончания заседания не досидел и ушел пораньше. Корреспонденту «Ъ-Приволжье» он пояснил, что озабочен отсутствием информации о том, чем закончилась встреча Глеба Никитина с президентом Владимиром Путиным, которая якобы должна была состояться 25 января.

«Я считаю, что Глеб Никитин один из самых эффективных губернаторов, он привлекает в Нижегородскую область колоссальные бюджетные средства, регион раньше никогда не видел таких объемов. В то же время ходит много слухов, что его переведут в Москву. Я как избиратель не хотел бы, чтобы у нас забирали такого губернатора», — пояснил Юрий Лебедев мотив своего вопроса.

Он также добавил, что со стороны исполнительной власти ему не видно какой-либо заметной подготовки к выборам губернатора, которые должны состояться в сентябре 2023 года.

Еще несколько опрошенных депутатов заксобрания также были уверены в том, что Глеб Никитин, у которого в этом году истекает первый срок губернаторских полномочий, уехал в Москву на встречу с президентом обсуждать свое политическое будущее, якобы сначала проведя две недели на карантине. «Ъ-Приволжье» удалось связаться с Глебом Никитиным, который сообщил, что у него прошла встреча с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и «еще ряд рабочих встреч» в правительстве РФ и администрации президента.

«Я был в важной командировке. Никакой встречи с президентом не было. Ни в какую Москву меня никто не переводит. Работаем на благо Нижегородской области», — сообщил губернатор.

По поводу депутата Юрия Лебедева, перебившего начало заседания вопросом: «Где губернатор?», в нижегородском заксобрании действительно состоялось закрытое совещание парламентариев. Прошло оно не очень спокойно: в коридоре был слышен повышенный голос депутата Василия Суханова о каких-то санкциях, а затем группа депутатов, выйдя, оживленно обсуждала поведение бывшего мэра. В разговоре с «Ъ-Приволжье» Евгений Люлин посетовал, что Юрий Лебедев не дождался этого собрания, а на нем обсуждались, в том числе, и вопросы соблюдения депутатской этики.

Спикеру не понравилось, что некоторые коллеги во время выступления представителя Нижегородского облсуда громко разговаривали в зале, мешая работе.

Судя по репликам, часть парламентариев поддержала председателя в том, что Юрий Лебедев повел себя неправильно. Другие решили, что не стоит обсуждать поведение депутата без него самого, и к общему мнению, что делать с господином Лебедевым, собрание не прошло. Что касается очередных слухов о переходе губернатора на некую федеральную должность, возможно, их отчасти спровоцировали кадровые перемены в самом нижегородском правительстве.

На повышение в Москву согласовывается министр образования области Ольга Петрова. Кроме того, появилась информация о том, что заместитель губернатора Андрей Бетин также покидает свой пост, чтобы возглавить мастерскую управления «Сенеж».