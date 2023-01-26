Трамваи не вывозят суды

В судебном процессе экс-директора муниципального «Нижегородэлектротранса» (НЭТ) Максима Дранишникова и коммерсанта Андрея Абрамова наметился неожиданный поворот. Нынешнее руководство предприятия попросило суд прекратить преследование обвиняемых, которым вменили мошенничество с фиктивными контрактами и незаконным списанием вагоноремонтного пресса. Договоры подряда перевозчика с Сервисно-ремонтной компанией Андрея Абрамова признали законными арбитражные суды, и теперь потерпевшая сторона заявляет, что события преступления и ущерба нет. Ходатайство представителей «Нижегородэлектротранса» суд разрешит при вынесении приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство «Нижегородэлектротранса» помогает его бывшему директору Максиму Дранишникову избежать наказания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Руководство «Нижегородэлектротранса» помогает его бывшему директору Максиму Дранишникову избежать наказания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг представитель муниципального «Нижегородэлектротранса» Александр Макаров попросил суд прекратить уголовное дело в отношении бывшего директора этого транспортного предприятия Максима Дранишникова и бизнесмена Андрея Абрамова из ООО «Сервисно-ремонтная компания». Как писал «Ъ-Приволжье», их обвинили в мошенничестве со списанием вагоноремонтного пресса, а Максима Дранишникова — еще и в злоупотреблении полномочиями с номинальной организацией архива компании. Следствие полагает, что в 2013 году тогдашний директор предприятия с санкции городской администрации фиктивно списал и сдал в металлолом оборудование 1959 года выпуска, которое перешло компании Андрея Абрамова.

Для этого Максим Дранишников получил у предполагаемого подельника заключение о непригодности пресса за полмиллиона рублей и отсутствии запчастей к нему и обратился с этой бумагой в комитет по управлению городским имуществом, чтобы списать оборудование.

Затем, следует из материалов дела, обвиняемый распорядился составить акт о якобы сдаче двенадцатитонного агрегата в металлолом за 47 тыс. руб.

При этом пресс остался в трамвайном депо №1 и использовался при ремонте подвижного состава. Эту работу НЭТ выполнял собственными силами, а деньги за ремонт колесных тележек по договорам подряда, заключенным без конкурса, платили Сервисно-ремонтной компании. Ущерб от действий подсудимых оценили в 32,3 млн руб.

Также Максима Дранишникова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с упорядочиванием архива «Нижегородэлектротранса» в депо №3. По фабуле дела, в 2015 году он подписал контракт с ООО «Волга Инвест» на 3,9 млн руб. Следствие считает компанию фиктивным подрядчиком, и что на самом деле работу с архивом сотрудники НЭТ сделали сами. Заявление в полицию и администрацию Нижнего Новгорода о противоправных действиях господина Дранишникова по итогам ревизии дал Александр Макаров, пришедший в НЭТ в 2019 году из правоохранительных органов.

Он же выступил представителем потерпевшей стороны в суде и в апреле 2021 года дал подробные показания на бывшего директора НЭТ.

Теперь господин Макаров решил вступиться за подсудимых. В очередном судебном заседании он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела за отсутствием преступления и отозвал гражданский иск предприятия на 37 млн руб. Господин Макаров сослался на решения арбитражного суда Нижегородской области, признавшего законными договоры подряда «Нижегородэлектротранса» и ООО «Сервисно-ремонтная компания» на ремонт трамваев.

В арбитражных спорах фирма Андрея Арбрамова взыскала задолженность и неустойку с муниципального предприятия, а другой процесс завершился отзывом иска областной прокуратуры и комитета по управлению имуществом о признании договоров хранения вагоноремонтного пресса с Сервисно-ремонтной компанией недействительными: контракты были заранее расторгнуты.

«Мы внутри внимательно посмотрели, какого-либо имущественного вреда не было, событие преступления отсутствует. Доказательств мнимости сделок нет, это подтвердил арбитражный суд», — сообщил «Ъ-Приволжье» Александр Макаров.

Андрей Абрамов напомнил, что его компания модернизировала пресс за собственный счет, когда его подготовили к списанию, а муниципальные вагоны ремонтировала по заказу «Нижегородэлектротранса». «По истечении срока контрактов мы переехали на другую площадку, а когда начались следственные действия, имущество было арестовано. Сейчас запрета пользоваться им нет, "Нижегородэлектротранс" обслуживает на нем свои вагоны», — уточнил Андрей Абрамов.

Адвокат Елена Блинова добавила, что события преступления не было с самого начала следствия, ее подзащитный и Максим Дранишников вину не признают. Бывший директор «Нижегородэлектротранса» воздержался от комментариев.

Судья Марина Дякина разрешит ходатайство о прекращении уголовного дела уже в совещательной комнате при вынесении приговора. Отказ от гражданского иска она приобщила к материалам дела, разбирательство продолжится в феврале.

Роман Рыскаль