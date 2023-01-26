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Трамваи не вывозят суды

«Нижегородэлектротранс» просит прекратить уголовное дело бывшего директора

В судебном процессе экс-директора муниципального «Нижегородэлектротранса» (НЭТ) Максима Дранишникова и коммерсанта Андрея Абрамова наметился неожиданный поворот. Нынешнее руководство предприятия попросило суд прекратить преследование обвиняемых, которым вменили мошенничество с фиктивными контрактами и незаконным списанием вагоноремонтного пресса. Договоры подряда перевозчика с Сервисно-ремонтной компанией Андрея Абрамова признали законными арбитражные суды, и теперь потерпевшая сторона заявляет, что события преступления и ущерба нет. Ходатайство представителей «Нижегородэлектротранса» суд разрешит при вынесении приговора.

Руководство «Нижегородэлектротранса» помогает его бывшему директору Максиму Дранишникову избежать наказания

Руководство «Нижегородэлектротранса» помогает его бывшему директору Максиму Дранишникову избежать наказания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Руководство «Нижегородэлектротранса» помогает его бывшему директору Максиму Дранишникову избежать наказания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг представитель муниципального «Нижегородэлектротранса» Александр Макаров попросил суд прекратить уголовное дело в отношении бывшего директора этого транспортного предприятия Максима Дранишникова и бизнесмена Андрея Абрамова из ООО «Сервисно-ремонтная компания». Как писал «Ъ-Приволжье», их обвинили в мошенничестве со списанием вагоноремонтного пресса, а Максима Дранишникова — еще и в злоупотреблении полномочиями с номинальной организацией архива компании. Следствие полагает, что в 2013 году тогдашний директор предприятия с санкции городской администрации фиктивно списал и сдал в металлолом оборудование 1959 года выпуска, которое перешло компании Андрея Абрамова.

Для этого Максим Дранишников получил у предполагаемого подельника заключение о непригодности пресса за полмиллиона рублей и отсутствии запчастей к нему и обратился с этой бумагой в комитет по управлению городским имуществом, чтобы списать оборудование.

Затем, следует из материалов дела, обвиняемый распорядился составить акт о якобы сдаче двенадцатитонного агрегата в металлолом за 47 тыс. руб.

При этом пресс остался в трамвайном депо №1 и использовался при ремонте подвижного состава. Эту работу НЭТ выполнял собственными силами, а деньги за ремонт колесных тележек по договорам подряда, заключенным без конкурса, платили Сервисно-ремонтной компании. Ущерб от действий подсудимых оценили в 32,3 млн руб.

Как бывшего директора «Нижегородэлектротранса» обвинили в мошенничестве

Также Максима Дранишникова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с упорядочиванием архива «Нижегородэлектротранса» в депо №3. По фабуле дела, в 2015 году он подписал контракт с ООО «Волга Инвест» на 3,9 млн руб. Следствие считает компанию фиктивным подрядчиком, и что на самом деле работу с архивом сотрудники НЭТ сделали сами. Заявление в полицию и администрацию Нижнего Новгорода о противоправных действиях господина Дранишникова по итогам ревизии дал Александр Макаров, пришедший в НЭТ в 2019 году из правоохранительных органов.

Он же выступил представителем потерпевшей стороны в суде и в апреле 2021 года дал подробные показания на бывшего директора НЭТ.

Теперь господин Макаров решил вступиться за подсудимых. В очередном судебном заседании он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела за отсутствием преступления и отозвал гражданский иск предприятия на 37 млн руб. Господин Макаров сослался на решения арбитражного суда Нижегородской области, признавшего законными договоры подряда «Нижегородэлектротранса» и ООО «Сервисно-ремонтная компания» на ремонт трамваев.

Как представитель «Нижегородэлектротранса» дал показания против бывшего директора

В арбитражных спорах фирма Андрея Арбрамова взыскала задолженность и неустойку с муниципального предприятия, а другой процесс завершился отзывом иска областной прокуратуры и комитета по управлению имуществом о признании договоров хранения вагоноремонтного пресса с Сервисно-ремонтной компанией недействительными: контракты были заранее расторгнуты.

«Мы внутри внимательно посмотрели, какого-либо имущественного вреда не было, событие преступления отсутствует. Доказательств мнимости сделок нет, это подтвердил арбитражный суд», — сообщил «Ъ-Приволжье» Александр Макаров.

Андрей Абрамов напомнил, что его компания модернизировала пресс за собственный счет, когда его подготовили к списанию, а муниципальные вагоны ремонтировала по заказу «Нижегородэлектротранса». «По истечении срока контрактов мы переехали на другую площадку, а когда начались следственные действия, имущество было арестовано. Сейчас запрета пользоваться им нет, "Нижегородэлектротранс" обслуживает на нем свои вагоны», — уточнил Андрей Абрамов.

Адвокат Елена Блинова добавила, что события преступления не было с самого начала следствия, ее подзащитный и Максим Дранишников вину не признают. Бывший директор «Нижегородэлектротранса» воздержался от комментариев.

Судья Марина Дякина разрешит ходатайство о прекращении уголовного дела уже в совещательной комнате при вынесении приговора. Отказ от гражданского иска она приобщила к материалам дела, разбирательство продолжится в феврале.

Роман Рыскаль

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