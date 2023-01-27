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Коммерсантъ FM
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Американский ВВП замедлил рост

Мониторинг мировой экономики

ВВП США в годовом исчислении (то есть если бы он изменялся такими же темпами в течение всего года) по итогам четвертого квартала 2022 года вырос на 2,9% после увеличения на 3,2% в третьем квартале, сообщило вчера предварительные данные Бюро экономического анализа Минторга этой страны. Показатель оказался выше ожиданий — аналитики прогнозировали рост на уровне 2,6%. В годовом выражении (к четвертому кварталу 2021 года) ВВП США увеличился на 1% против роста на 1,9% в третьем квартале.

Зафиксированное замедление роста по сравнению с третьим кварталом связано в первую очередь с сокращением экспорта и снижением темпов роста капвложений и потребления в США, говорится в сообщении бюро. Потребление в годовом исчислении выросло на 2,1%, инвестиции — на 1,4% (при этом капвложения сократились на 6,7%, а вложения в недвижимость — сразу на 26,7%). Экспорт США снизился на 1,3%, импорт — на 4,6%.

По итогам 2022 года американский ВВП увеличился на 2,1% (в текущих ценах — до $25,5 трлн), годом ранее на фоне послековидного восстановления рост составил 5,9% (в 2020 году отмечался спад на 2,8%). Основной вклад в рост в минувшем году внесло увеличение потребления на 2,8% год к году. При этом спрос на услуги вырос на 4,5%, а потребление товаров сократилось на 0,4%. Инвестиции выросли на 3,8%, при этом капвложения упали на 0,3%, а инвестиции в недвижимость — на 10,7% (положительный вклад был обеспечен ростом запасов).

Экспорт товаров и услуг за 2022 год вырос в США на 7,2%, импорт — на 8,1%. Госрасходы же сократились на 0,6%, в том числе траты федерального бюджета — на 2,5% (на оборону — на 2,8%, на другие направления — на 2,2%). Суммарные расходы американского госбюджета в 2022 году составили $4,5 трлн, из которых $1,65 трлн было выделено на федеральном уровне, $2,8 трлн — на уровне штатов и муниципалитетов.

«Помесячная динамика говорит о том, что экономика США начала замедляться ближе к концу 2022 года — потребление снижалось в последние два месяца, спад в капвложениях также оказался хуже ожиданий»,— отмечают в Capital Economics. Эксперты по-прежнему ожидают, что повышение ставок ФРС США приведет к небольшому спаду американской экономики в первом полугодии 2023 года.

Татьяна Едовина

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