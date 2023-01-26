Глава МИД Франции прибыла в Одессу и не исключила новые поставки систем ПВО и танков

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу для переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Из-за режима воздушной тревоги они на протяжении часа беседовали в бомбоубежище. В результате глава МИД Франции пообещала выделить Украине €3 млн на обеспечение ядерной безопасности. Она также не исключила, что в скором времени Украина получит от Франции системы ПВО и танки.

«Нас очень беспокоит вопрос ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов. Я хочу сообщить, что Франция оглашает специальный взнос €3 млн на развертывание миссии экспертов и на обеспечение ядерной безопасности АЭС»,— сказала госпожа Колонна на пресс-конференции с Дмитрием Кулебой (цитата по «Интерфакс-Украина»). По ее словам, эти средства используют для работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на украинских АЭС.

Как сообщила госпожа Колонна, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил главе французского Минобороны изучить вопрос поставок тяжелых танков Leclerc, а также систем ПВО. В нынешнем месяце Эмманюэль Макрон не исключал, что танки Leclerc будут отправлены на Украину. Он говорил, что для начала Франция должна решить, не вызовет ли это на эскалацию конфликта и не отразится ли их поставка на ее обороноспособности.

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Анастасия Ларина