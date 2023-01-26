Экс-нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари не поддержал закон о продаже пива на стадионе

Бывший нападающий ФК «Краснодар» Арикленес да Силва Феррейра высказался против возможного закона, разрешающего продажу пива на стадионах. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Я думаю, что 70% людей, выпивающих алкоголь на стадионах, ведут себя неадекватно, а 30% — нормально. Если бы я был президентом футбола в России, я бы никогда не принял закон о продаже пива на стадионах в вашей стране»,— цитирует издание заявление Ари.

Рассмотрение законопроекта, разрешающего продажу алкоголя на стадионах, было назначено на осень 2022 года, сообщил и. о. РПЛ Александр Алаев. Однако рассмотрение документа не состоялось. Законопроект уже прошел первое чтение в 2019 году. По мнению авторов проекта, продажа пива на стадионах может принести клубам от $5 млн до $15 млн дополнительного дохода. Ранее в Госдуме приняли закон, разрешающий размещать рекламу пива на стадионах и официальных сайтах клубов.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram