В Краснодаре в суд передали дело о серийной краже велосипедов

В Краснодаре в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по факту кражи 27 велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным следствия, 36-летний мужчина в 2022 году похищал велосипеды, оставленные хозяевами поблизости от своих домов или внутри подъездов. Сумма ущерба, причиненного злоумышленником, оценивается в 350 тыс. руб.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы дела рассмотрит Прикубанский районный суд Краснодара.

Анастасия Донскова

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