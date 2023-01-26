Облсуд снизил срок ареста лидера армянской общины до суток

Свердловский областной суд снизил до одних суток срок ареста лидера армянской общины «Ани-Армения» Масиса Назаряна, которого Ленинский райсуд Екатеринбурга признал виновным в организации несогласованной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП). Вместо пяти суток он пробудет в спецучреждении до 19:50 сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что поводом для ареста стала организованная господином Назаряном акция 23 января в поддержку жителей Нагорного Карабаха. Мероприятие прошло у церкви Святого Карапета на ул. Белинского, 88 в Екатеринбурге. Акция была связана тем, что с 12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты заблокировали Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Напомним, решение об аресте Масиса Назаряна бывший депутат парламента Армении Арман Абовян назвал «вопиющим случаем». «Говорил и говорю, одним из основных генераторов русофобских настроений в армянском обществе выступают те, кто в России за пару нефтеманатов готовы и Родину продать»,— писал он.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина