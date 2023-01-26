Комиссия ЗакСа Петербурга одобрила закон, запрещающий продавать несовершеннолетним зажигалки

В Санкт-Петербурге хотят запретить продажу несовершеннолетним зажигалок и других товаров со сжиженным углеводородным газом. Соответствующий законопроект одобрила комиссия ЗакСа по социальной политике и здравоохранению, сообщил 26 января депутат от «Единой России» Денис Четырбок.

В случае принятия закона продавцов обяжут спрашивать паспорт у покупателей. Правила могут также затронуть продажи газовых баллончиков. Законопроект поддержал губернатор Александр Беглов, его авторами выступают Денис Четырбок, Антон Соловьев и Валерий Гарнец. Таким образом депутаты хотят защитить детей от токсикомании. В случае нарушения закона граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц от 30 до 50 тыс. руб. и организации до 300 тыс. руб.

В марте 2020 года «Ъ-СПб» рассказывал, что спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров предложил запретить продажу зажигалок несовершеннолетним ради борьбы с токсикоманией. Законопроект на рассмотрение выносила фракция «Единой России». Нарушителей запрета предлагалось наказывать штрафом: для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

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