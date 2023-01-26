Садоводы обжаловали отказ о возмещении 590 млн рублей убытков по иску к аэропорту Краснодара

Садоводческое предприятие ЗАО «Плодовод» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с аэропорта Краснодара убытков на сумму 590,7 млн руб. Сведения об этом опубликованы в картотеке суда.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал ЗАО «Плодовод» в иске к АО «Международный аэропорт «Краснодар» о компенсации убытков, причиненных в результате изъятия фруктовых садов.

Садоводческое предприятие в июне прошлого года предъявило исковые требования к аэропорту Краснодара после изъятия 114 га земель в районе хутора Ленина. Участок с яблоневыми, черешневыми и сливовыми садами понадобился для создания мультимодального транспортного хаба. Первым этапом строительства должен был стать новый аэровокзальный комплекс площадью 83 тыс. кв. м., который реализует АО «Международный аэропорт "Краснодар"».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Плодовод» зарегистрировано в 1996 году в Краснодаре. Выращивание семечковых и косточковых культур является основным видом деятельности компании. Выручка «Плодовода» в 2021 году составила 59,5 млн руб., чистая прибыль — 215,2 млн руб.

Подробнее - в материале «Ъ-Кубань» «Яблоку все еще есть где упасть».

Тат Гаспарян

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