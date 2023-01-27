Полутяжелый перевес

В субботу в Лондоне знаменитый российский полутяжеловес (до 79,4 кг) Артур Бетербиев будет защищать три принадлежащих ему чемпионских пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) — и пытаться продлить феноменальную серию из 18 побед нокаутом в бою против вроде бы не входящего в элиту, но очень неординарного британского бойца Энтони Ярда, однажды уже доставившего серьезные неприятности другой отечественной суперзвезде категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бою против Энтони Ярда (справа) Артур Бетербиев попытается продлить свою феноменальную серию из 18 побед нокаутом

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images В бою против Энтони Ярда (справа) Артур Бетербиев попытается продлить свою феноменальную серию из 18 побед нокаутом

Фото: Mikey Williams / Top Rank Inc / Getty Images

Для Артура Бетербиева, в профессионалах дравшегося исключительно либо в Северной Америке — Канаде и США, либо в России, бой на Wembley Arena будет возвращением в город, где фактически завершилась его любительская карьера. И он, конечно, перед нынешним выступлением об этом вспомнил. Совершенно спокойно, хотя воспоминания вряд ли были приятными. В 2012 году Бетербиев отправился на лондонскую Олимпиаду за золотом в первом тяжелом (до 91 кг) весе. Но путь к нему оборвался в четвертьфинале, в котором российский боец напоролся на такого же талантливого, как он сам, украинца Александра Усика, а еще на странную особенность рефери во всех спорных ситуациях принимать сторону оппонента. Так что с олимпийским золотом не срослось.

Зато, как и у Усика, со всем срослось после закрытия этой части боксерской биографии. Боксер-профессионал Артур Бетербиев давно признан не просто яркой фигурой, а настоящим феноменом. Против него выходят разные соперники — и очень тонкие, и очень крепкие, но пока никому из них не удается дотянуть до финального гонга. А в Америке за тем, как удлиняется его невероятная серия нокаутов, следят почти так же внимательно, как за гонкой за снайперским рекордом НХЛ всех времен в исполнении хоккеиста Александра Овечкина. В июне прошлого года, после того как Артур Бетербиев разделался с напрасно казавшимся жутко устойчивым американцем Джо Смитом-младшим уже во втором раунде, эта серия достигла 18 матчей, а к двум уже принадлежавшим россиянину чемпионским титулам — Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета — добавился третий, Всемирной боксерской организации.

Сейчас Бетербиев настолько крут, что, когда стало известно о том, что его решили свести с Энтони Ярдом, бой воспринимался как в каком-то смысле лишний. Ну то есть все, конечно, ждут, когда наконец он будет драться за звание абсолютного чемпиона со своим соотечественником Дмитрием Биволом, владельцем пояса Всемирной боксерской ассоциации, победителем мексиканского гения Сауля Альвареса и лучшим боксером 2022 года по всем основным версиям, но с таким поединком что-то не складывается, и вот приходится тратить время и энергию на всяких Ярдов.

Однако такое отношение к лондонскому матчу все-таки, как ни крути, не совсем оправданно. Интрига в нем есть. И дело даже не в том, что после выигрыша у Джо Смита Артур Бетербиев перенес операцию на мениске и довольно долго после нее восстанавливался, и не в том, что ему уже 38 лет — возраст формально совершенно ветеранский,— в то время как претендент в свои 32 в самом соку. Бетербиев уже неоднократно доказывал, что шикарные физические кондиции умеет поддерживать, невзирая на проблемы.

Дело именно что в Энтони Ярде. В России его обязаны хорошо помнить по бою в Челябинске в августе 2019 года с другим знаменитым отечественным полутяжем Сергеем Ковалевым, который тогда был владельцем пояса WBO. Загадочный британец перед ним котировался невысоко, по сути, как соперник проходной, а в самом поединке предстал бойцом с непривычной, даже корявой техникой, в чем не было ничего удивительного, учитывая, что школы у Ярда фактически нет: всего-то дюжина любительских боев. Однако со своей неуклюжей стойкой он не просто держался против сильнейшего «панчера» десятилетия, а в восьмом раунде задал тому резкими ударами грандиозную трепку. Ковалев был на грани нокаута, а тот факт, что Ярд его не добил и сам проиграл досрочно, в 11-м раунде, легко было списать на дефицит опыта у англичанина. Да просто на дефицит элементарного умения рассчитывать силы, которое появляется, лишь когда за спиной богатый набор сложных поединков.

Так вот, с тех пор Энтони Ярд провел их еще шесть. Это были не бог весть какие по значению бои, но, например, он дважды встретился с достаточно известным британским полутяжем Линдоном Артуром: в первый раз проиграл раздельным решением, во второй — легко расправился с противником. А соль в том, что в этих находящихся немного на периферии внимания матчах Ярд и в самом деле показывал, что взрослеет в плане понимания бокса, прибавляет в защите, но при этом не теряет свое главное оружие — хлесткий, вылетающий под неординарными углами удар. А Бетербиеву не доводилось пересекаться с кем-то даже отдаленно похожим на Ярда в плане специфики арсенала. И это хоть какое-то преимущество британца в лондонском поединке, впрочем, разумеется, не превращающее его в фаворита на фоне чересчур классного, чтобы испытывать катастрофические трудности из-за стилистических неудобств, противника.

Алексей Доспехов