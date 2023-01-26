Нижегородская область установила границы с Рязанской областью и Марий Эл

Данные о границах Нижегородской области с Рязанской и республикой Марий Эл внесены в Единый госреестр недвижимости, сообщили в управления Росреестра по региону. Протяженность границ между субъектами составляет 156 км.

Нижегородская область граничит с восемью субъектами. Ранее были установлены границы с Чувашией, Костромской и Кировской областями. Осталось внести в реестр данные по Мордовии, Владимирской и Ивановской областям.

«Сведения о границах между субъектами позволят облегчить постановку на кадастровый учет и регистрацию прав объектов недвижимости, уменьшить риски при совершении сделок с недвижимостью»,– комментирует начальник отдела землеустройства нижегородского управления Росреестра Наталья Волкова. Информация о границах также нужна для правильного формирования налоговой базы и решения земельных споров.

Границы устанавливаются на основе архивных документов, текстовых и графических описаний границ.

Анастасия Еремина