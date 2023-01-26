В деле таганрогского АО «Звезда-Стрела» выявлен новый эпизод хищения 63 млн рублей

Следователи обнаружили новый эпизод мошенничества на сумму 63 млн руб. в деле о хищении при выполнении гособоронзаказа на предприятии «Звезда-Стрела» в Таганроге, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области. С учетом нового эпизода подозреваемым — генеральному директору АО «Звезда-Стрела» Владимиру Масленскому, директору ООО «ТПК «Горизонт» - ООО «Таганрогский литейный завод» Константину Слинько, а также начальнику 222 военного представительства Минобороны РФ вменяется ущерб в размере 80 млн руб.

Согласно данным пресс-службы, при изучении документации было обнаружено, что в расчеты стоимости вносились недостоверные данные для дальнейшего хищения. По данным фактам ВСУ СК России по ЮВО возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Генеральный директор АО «Звезда-Стрела» сейчас находится под стражей. Информацию о положении двух других фигурантов УФСБ не раскрывает.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Звезда-Стрела» было учреждено в Таганроге в 2004 году. Специализируется на производстве частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов. Совладельцами компании являются АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (49%), ООО «Теплосервис» (40%), ООО «Альянс» (11%). В 2020 году выручка АО «Звезда-Стрела» составила 1,04 млрд руб., а чистая прибыль — 39,8 млн руб.

ООО «Таганрогский литейный завод» — это дочернее предприятие АО «Звезда-Стрела» (26% в уставном капитале) и АО «РКБ-Глобус» (74% в уставном капитале), специализирующееся на литье чугуна. Находится также в Таганроге. Директором ООО «Таганрогский литейный завод» является Константин Слинько, также возглавляющий ООО «ТПК «Горизонт». В 2021 году выручка предприятия составила 800 млн руб., а чистая прибыль — 44,6 млн руб.

Анастасия Назарова