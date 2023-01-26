Экспорт российских пиломатериалов снизился почти на 21% в 2022 году

В 2022 году экспорт хвойных и лиственных пиломатериалов из России снизился на 20,8%, до 23 млн куб. м. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза). По информации ведомства, недружественные страны сократили закупки российских пиломатериалов примерно вдвое.

В «Рослесинфорге» сообщили, что страны-импортеры преимущественно приобретают доски и брус из сосны, ели и лиственницы. Также увеличиваются поставки лиственной продукции. В 2022 году, по данным ведомства, распиленная древесина поставлялась в 89 стран, а в 2021-м — в 94.

Импорт российской древесины прекратили Тайвань, Макао, Индонезия, Белиз, Куба, Новая Зеландия, Пакистан, Непал, Килинг (Кокосовые острова) и Аргентина. Вместе с тем появились новые покупатели: Мексика, Палестина, Ливия, Люксембург и Фарерские острова.

На фоне введения западных санкций в 2022 году экспорт российских пиломатериалов перенаправили в страны Ближнего Востока и Северной Африки. По данным «Рослесинфорга», объем общего экспорта в этом направлении увеличился на 17,84%, до 1,2 млн куб. м, по сравнению с 2021 годом. ОАЭ нарастили импорт российских пиломатериалов на 83%, Иран — на 75%, Иордания — на 45%.

Лусине Баласян