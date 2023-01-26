Разрушенный мост в деревне Нижняя Пыхта в Удмуртии восстановили после вмешательства прокуратуры

В деревне Нижняя Пыхта в Удмуртии восстановили мост после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, объект проходит через реку Пыхта и обеспечивает транспортное и пешеходное сообщение ул. Крупзаводская с другими улицами.

Однако мост был в разрушенном состоянии, в результате чего транспортное сообщение жителей с иными улицами, учреждениями и организациями населенного пункта отсутствовало. При этом пешеходное сообщение имелось, поскольку на разрушенном объекте оборудовали временную переправу.

Главе муниципалитета внесли представление. После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили и мост отремонтировали. Виновные лица привлекли к ответственности.