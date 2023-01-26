«Где нынче Павка Корчагин?»

В российскую школу возвращается литературная классика СССР. В частности, речь идет о романе Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказе Алексея Толстого «Русский характер» и иных патриотических произведениях. Идея была озвучена на последней встрече президента России Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Российский лидер инициативу поддержал. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает данные решения неоднозначными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В школьный курс по литературе возвращаются классические советские произведения о героях-комсомольцах — в частности, «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Молодая гвардия» Александра Фадеева.

Остановимся на номере первом — «Как закалялась сталь». Это был, как известно, советский бестселлер. По книге в разное время было снято целых три художественных фильма. Владимир Конкин получил известность в первую очередь благодаря роли Павки Корчагина, Шарапов был уже после. Действие происходит на Украине в годы революции и гражданской войны. Содержание пересказывать не будем, однако, наверное, многие даже совсем молодые люди где-то когда-то слышали классическую фразу: «Жизнь дается только один раз, и ее нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Но есть там и другие интересные тезисы, которые также не грех процитировать, например: «Глядишь, бывало, на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает». Или другая фраза: «Восстали рабы, и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы». И так далее и тому подобное.

«Как закалялась сталь» была исключена из школьной программы в 1989 году — то есть еще при СССР. Понятно, почему: тогда советский читатель предпочитал литературу несколько иного содержания. Но вернемся в настоящее. Может показаться, что нарративы «братва отважная» и ненависть к барским сыночкам станут востребованы и сейчас. И отнюдь не в контексте созидания и комсомольских подвигов.

Более того, в этом даже вполне можно разглядеть и признаки нарушения российского законодательства в части экстремизма. Выгнать чистеньких буржуев из поезда класса люкс и заставить строить железную дорогу — кому-то это может показаться привлекательным в нынешнее время. Есть такая книга — «Чиполлино» называется — с одной стороны, вроде бы сказка детская, а с другой — чистая крамола. А «Три Толстяка» Юрия Олеши? Оставим вопрос без ответа.

Осторожнее нужно быть с советскими произведениями. Тем более, в таком непростом вопросе, как школьная программа. И еще, как насчет современного соцреализма? Где новая патриотическая классика, чтобы слезы на глаза наворачивались? Где новый Павка Корчагин? Как-то с этим не очень.

С идейными людьми в целом непросто выстраивать коммуникацию — не всегда они понимают сложность момента. И в результате возникает недопонимание, которое может стать проблемой. Ведь опять получается, что не все в этой жизни однозначно, значит, есть повод хорошенько все взвесить и еще раз обдумать.

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