ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за месяц выросла на 13%

С 26 декабря по 22 января коронавирусом заразились более 11 млн человек, более 55 тыс. погибли. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Число смертей выросло по сравнению с предыдущими 28 днями на 13%.

Количество случаев заражения, по данным ВОЗ, снизилось за указанный период на 25%.

Больше всего заболевших оказалось в Японии (672 526) и США (323 721). Далее следуют:

Южная Корея (192 638),

Китай (142 066),

Бразилия (114 916).

С начала пандемии, по данным международной организации, COVID-19 заразились 664 873 023 человека, умерли — 6 724 248. На Россию приходится 21 901 020 случаев заражения и 394 821 летальный исход.