Попова не видит оснований вводить федеральные коронавирусные ограничения

Коронавирусные ограничения работают эффективно и позволяют не вводить жесткие меры на федеральном уровне. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Меры, которые мы научились принимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются»,— сказала госпожа Попова в эфире «России 24».

По ее словам, 98% подтвержденных случаев COVID-19 в Росси приходятся на штамм «омикрон». Вариант «цербер» не имеет развития, случаи заражения им единичны.

Анна Попова указала на спад заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, снижение идет вторую неделю, на этой неделе было выявлено на 7,3% меньше случаев заражения по отношению к предыдущей. При этом глава Роспотребнадзора напомнила о выявлении во всех регионах РФ свиного гриппа. Она предупредила, что он дает серьезные осложнения, может стремительно развиваться и очень заразный.

Госпожа Попова отметила, что экстраординарные меры по сдерживанию коронавируса избыточны, поскольку ситуация «управляемая». По ее словам, в этом году Россия не допустила завозов никаких особо опасных инфекций в страну. Глава Роспотребнадзора сообщила, что в некоторых странах недалеко от границ РФ происходили вспышки чумы, но российские специалисты сделали все, чтобы не допустить никаких осложнений.

По данным Оперштаба, по состоянию на 27 декабря всего в России с начала пандемии выявили 21 774 824 случая коронавируса. 393 492 человека погибли. За последние сутки (26–27 декабря) было выявлено 5197 случаев заражения, скончались 59 человек.

О том, чем можно заболеть этой зимой, читайте в материале «Ъ FM» «Вирусы сложились в тридемию».

Дарья Эрозбек