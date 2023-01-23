Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 21,9%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю увеличилась на 21,9%. При этом число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей снизилось на 5,4%.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 23 января, в России за сутки выявили 4 719 новых случаев COVID-19, что на 17,63% меньше по сравнению с 22 января. Умер 41 заболевший, общее число умерших достигло 394 735. Количество госпитализированных сократилось на 15,2% и составило 362 человека. Выздоровели 3 640 человек.

В декабре 2022 года в некоторых регионах России стали возвращать ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом и гриппом. Правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы. В Роспотребнадзоре объяснили «Ъ» такие показатели возвращением россиян с новогодних каникул.

О ситуации с пандемией — в публикации «Ъ» «COVID-19 вернулся с каникул».

Милена Костерева