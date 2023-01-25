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Прокуратура оспаривает УДО экс-мэра Оренбурга

Надзорный орган настаивает на полном отбывании наказания бывшего главы города

Прокуратура пытается оспорить постановление суда об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова. Надзорный орган считает, что «тяжесть и общественная опасность совершенного преступления, совокупность характеризующих его материалов не позволяют сделать однозначный вывод о том, что осужденный твердо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании наказания». Ранее суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра об УДО.Экс-мэр, приговоренный к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу, отбыл наказание сроком более чем три года. Он в полном объеме погасил штраф в размере 15 млн руб.

Фото: VK.com

Фото: VK.com

Прокуратура принесла апелляционное представление на постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По мнению прокуратуры, «тяжесть и общественная опасность совершенного преступления, совокупность характеризующих его материалов за весь период отбывания наказания не позволяют сделать однозначный вывод о том, что осужденный твердо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании наказания». В надзорном органе подчеркивают, что досрочное освобождение при данных обстоятельствах противоречит и не позволяет достичь такие основные цели наказания, как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых ­преступлений.

В начале минувшей недели Акбулакский районный суд Оренбургской области удовлетворил ходатайство адвоката Евгения Арапова об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок наказания — один год, четыре месяца и 15 дней. Осужденный не допускал нарушений порядка отбывания наказания, был поощрен за добросовестный труд и примерное поведение. Евгений Арапов также в полном объеме погасил назначенный ему штраф в размере 15 млн руб.

На суде представитель прокуратуры просил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку не достигнута цель наказания — исправление осужденного. Однако суд пришел к выводу, что осужденный Арапов «встал на путь исправления и не нуждается для своего исправления в полном отбывании наказания в виде лишения свободы».

Евгения Арапова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 15 млн руб. в августе 2020 года. Также экс-мэр был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет. Евгений Арапов был признан виновным в создании коммерческой фирмы через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Бывшего мэра Оренбурга задержали в августе 2018 года, когда он находился в медучреждении. На больничный градоначальник отправился после того, как был задержан его заместитель Геннадий Борисов. Сначала Евгений Арапов был помещен под стражу, затем уволен с поста главы города (занимал эту должность в период 2015–2018 годов). Впоследствии его перевели под домашний арест, а позже отпустили под подписку о невыезде. Геннадия Борисова осудили в июле 2019 года на два с половиной года колонии строгого ­режима.

Следствие и суд установили, что в июле 2012 года Евгений Арапов, находясь на посту главы Оренбурга, через подставное лицо создал компанию, которая заключала с мэрией договоры аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности, сдавала имущество предпринимателям в субаренду и зарабатывала на этом. Доход компании за шесть лет работы превысил 14 млн руб.

Также силовики выяснили, что в мае 2018 года Евгений Арапов получил от Геннадия Борисова 400 тыс. руб. из предполагаемой взятки в 600 тыс. руб. Средства вице-мэр принял от генерального директора одной из коммерческих организаций за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Кроме того, Евгения Арапова признали виновным в получении взятки в виде однокомнатной квартиры стоимостью 1,3 млн руб. от директора коммерческой организации за услуги, описанные той же формулировкой: общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. Ни в процессе следствия, ни в суде Евгений Арапов вину не признал.

Ани Айвазян

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