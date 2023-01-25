В суд направили дело о незаконной передаче в пользование государственных земель в Сочи

В Сочи суд рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного в отношении главы Молдовского сельского округа о незаконной передаче федеральных земель в безвозмездное пользование. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, руководитель местной администрации, не имея полномочий на распоряжение имуществом, в 2017 году передал права пользования федеральными участками коммерческой фирме. При этом на спорных землях были размещены объекты водоснабжения села Высокое. При этом у компании не было лицензии на предоставление таких услуг.

«Своими преступными действиями глава нарушил интересы жителей на доступность и безопасность холодного водоснабжения надлежащего качества»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Материалы дела рассмотрит Адлерский районный суд.

Анастасия Донскова

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