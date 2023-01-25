Производитель автокомпонентов Trialli приобрел комплекс под расширение производства в Петербурге

Компания по производству и дистрибьюции автокомпонентов Trialli приобрела производственные площади более 7 тыс. кв.м. в Красном Селе в Санкт-Петербурга. Компания будет расширять текущие производственные мощности для проектов импортозамещения.

Как пишет пресс-служба компании Maris, выступившей брокером объекта, важными критериями при выборе стали локация и энерговооруженность площадки, а также сжатые сроки из-за работ по реконструкции основной площадки компании.

По словам исполнительного директора Trialli Кирилла Шипота, на новой площадке мощность производства планируется увеличить до 300 тыс. единиц продукции (систем выхлопа) в год с текущих 170 тыс. Полностью производство будет запущено в конце марта, сейчас на площадке идут необходимые ремонтные и пуско-наладочные работы, рассказал «РБК Санкт-Петербург».

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