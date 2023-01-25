Дело бывшего замглавврача ФЦССХ направляется в суд

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главврача, сообщает сайт управления. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об экс-заместителе главврача федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Ярославе Сугакове. Он обвиняется в покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ) и в обещании и предложении посредничества во взяточничестве в крупном размере (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

Как считает следствие, преступления были совершены при следующих обстоятельствах. В 2021 году сотрудники ФСБ проводили оперативно-розыскные мероприятия, связанные с заключением государственных контрактов в одном из медицинских учреждений Пермского края. Обвиняемый, понимая, что по их результатам может быть возбуждено уголовное дело, предложил своему руководителю и представителю подрядчика стать посредником при передаче взятки чекистам в размере $50 тыс. Кроме того, он подыскал ранее судимого жителя Москвы Сергея Москалюка, который должен был передать деньги.

В итоге господин Москалюк был задержан, дал показания в отношении Ярослава Сугакова, после чего решением суда медработник был отправлен в СИЗО. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении господина Сугакова утверждено прокуратурой Пермского края и направлено в суд.