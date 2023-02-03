«Я же предупреждал вас, чертовы дураки»

Герберт Уэллс остался в истории одним из самых результативных по числу сбывшихся предсказаний фантастов: по подсчетам исследователей, около 80% описанных им технологий были так или иначе воплощены в жизнь — от автоматических дверей до космических полетов. Гораздо реже вспоминают, что помимо разнообразных технологий Герберт Уэллс предсказал обе мировые войны (вторую — почти с точностью до года) и потратил немало сил на то, чтобы эти предсказания не сбылись. К 115-летию романа «Война в воздухе», предсказавшего Первую мировую войну, Ульяна Волохова рассказывает, как Герберт Уэллс пытался предостеречь человечество от войн, но признал поражение.

1. Вторжение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энрике Алвим Корреа. Иллюстрация к бельгийскому изданию «Войны миров», 1906

Фото: Henrique Alvim Correa Энрике Алвим Корреа. Иллюстрация к бельгийскому изданию «Войны миров», 1906

Фото: Henrique Alvim Correa

В 1897 году в британском журнале Pearson’s Magazine и в американском The Cosmopolitan была опубликована «Война миров» Герберта Уэллса, к этому моменту уже известного писателя, успевшего выпустить несколько бестселлеров. В новой книге знаменитый фантаст описывал, как марсиане высаживаются на Землю, чтобы уничтожить человеческую цивилизацию. К теме войны Уэллс обращался впервые, хотя более актуальной темы в этот период в британской литературе не существовало. Это была эпоха невероятной популярности «литературы о вторжении»: книжные магазины были заполнены романами о том, как какая-нибудь европейская страна (чаще Германия, милитаризация которой невротизировала современников) вторгается в Англию и без проблем захватывает ее. По большей части целью этих произведений было убедить британцев в необходимости нарастить обороноспособность страны. В романе Уэллса действие тоже разворачивалось в современной Англии, но враг выглядел неожиданно, что переводило популярную тему на новый уровень.

Критики наперебой хвалили Уэллса за оригинальность идеи и мастерство ее воплощения, называли роман «удивительно правдоподобным» и отмечали, что «никогда еще научные данные не были так искусно вплетены в вымысел». До Уэллса инопланетяне в массовой культуре появлялись редко и уж тем более никогда не высаживались на Землю, чтобы завоевать ее. Новый поворот захватил современников: «Войну миров» перепечатали во многих журналах, а в Европе и США стали появляться сериализованные продолжения других авторов, в которых человечество наращивало-таки обороноспособность и пыталось отомстить захватчикам.

Уэллс был обескуражен таким прочтением. Прежде всего, он писал не о марсианах и борьбе с ними, а о людях. Убежденный дарвинист, он смотрел на историю человечества сквозь призму теории межвидовой конкуренции и пытался намекнуть людям на необходимость аккуратнее вести борьбу за ресурсы: «Мы должны припомнить, как беспощадно уничтожали сами люди не только животных, таких как вымершие бизон и птица додо, но и себе подобных. Жители Тасмании, например, были уничтожены до последнего за 50 лет истребительной войны, затеянной иммигрантами из Европы». Марсиане были лишь средством показать человечеству его истинное лицо («Разве мы сами уж такие поборники милосердия, что можем возмущаться марсианами, действовавшими в том же духе?») и преподнести ему урок. Роман должен был заставить людей задуматься о себе, они же вместо этого принялись придумывать новое вооружение, чтобы отомстить потенциальным захватчикам. «Возможно, это не столько откровенное злодейство, сколько ужасная ошибка»,— написал Уэллс в журнал The Critic и почти на десять лет оставил попытки разговаривать с читателями на военные темы.

2. Налет

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Кадуган Майкл. Иллюстрация к первому изданию «Войны в воздухе», 1908

Фото: A. C. Michael Артур Кадуган Майкл. Иллюстрация к первому изданию «Войны в воздухе», 1908

Фото: A. C. Michael

В 1908 году вышел роман «Война в воздухе» — на этот раз обойдясь без инопланетян, Уэллс прямо описал мировую войну, которая начинается в 1910-х годах и практически уничтожает человеческую цивилизацию. По сюжету Германия получает в свое распоряжение чертежи инновационной летательной машины (за пять лет до публикации романа братья Райт совершили первый в истории успешный полет на самолете) и начинает войну, быстро перерастающую в мировую. В результате авиабомбардировок привычная жизнь полностью уничтожена — государств не осталось, заключать мирные договоры некому, человечество откинуто на несколько веков назад. Нехитрый вывод из этого делает один из выживших героев: «Начинать войну не надо было».

В отличие от «Войны миров», новый роман встретили прохладно. Во-первых, он совершенно не выглядел фантастическим. За несколько месяцев до публикации немецкий изобретатель граф фон Цеппелин построил новый дирижабль, который мог продержаться в воздухе восемь часов и пролететь почти 400 км — полпути до Англии. Немецкие журналы были заполнены воинственными карикатурами, на которых мирно спящую Англию накрывала тень от гигантского летательного аппарата. Перспектива воздушной войны, описанная Уэллсом, была реальна как никогда. На этом фоне антивоенный пафос Уэллса казался неуместным — читателей гораздо больше волновала нынешняя обороноспособность страны, нежели будущее человечества.

Снова никем не услышанный, Уэллс предпринял третью попытку убедить людей в необходимости всеми силами предотвратить катастрофу. В начале 1914 года он выпустил роман «Освобожденный мир», на этот раз решив не слишком пугать читателей картинами апокалипсиса, а сосредоточиться на позитивной повестке. В новом романе человечество изобретало ядерное оружие, начиналась мировая война, но продолжалась она недолго — после нескольких бомбардировок, в результате которых были уничтожены правительства и военные штабы всех воюющих держав, человечество осознавало, что находится в двух шагах от самоуничтожения и начинало переговоры, чтобы объединить мир и прекратить межгосударственные распри.

В какой степени новый подход был эффективным, автору узнать не довелось: спустя полгода после его выхода мировая война, о которой так долго предупреждал Уэллс, наконец началась.

3. Наступление

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Герберт Уэллс играет в придуманную им игру «Маленькие войны». Правила игры он описал в одноименной книге, вышедшей в 1913 году Фото: Illustrated London News Игра в войну на открытом воздухе. Иллюстрация из книги «Маленькие войны», 1913 Фото: F. Palmer Следующая фотография 1 / 2 Герберт Уэллс играет в придуманную им игру «Маленькие войны». Правила игры он описал в одноименной книге, вышедшей в 1913 году Фото: Illustrated London News Игра в войну на открытом воздухе. Иллюстрация из книги «Маленькие войны», 1913 Фото: F. Palmer

Многое из того, что предсказал Уэллс в «Войне миров» и «Войне в воздухе», было реализовано в Первой мировой войне. Химическое оружие, которым марсиане травили землян, обернулось газовыми атаками, бронированные машины инопланетян воплотились в танках, уничтожающих все на своем пути, авиация впервые в истории бомбила города, пока еще не нанося больших разрушений, но уже вселяя ужас в мирных жителей.

Как ни парадоксально, сам Уэллс возлагал на войну определенные надежды. Ее наступление было ужасным, но теперь-то люди должны были увидеть, какую угрозу она несет, и начать вести себя разумнее. Вскоре после ее начала он выпустил сборник статей «Война, которая положит конец войнам», в котором обвинил правительства крупных стран в развязывании войны, но одновременно предположил, что ее конец будет ознаменован тем, что простые люди наконец возьмут свою судьбу в свои руки и добьются прочного мира на основе общих для всех стран законов, а в идеале и вовсе создадут единое государство. Учреждение Лиги Наций и попытки западных держав объединиться для предотвращения военных действий в будущем вселяли определенный оптимизм — настолько, что Уэллс даже на время отказался от прогнозирования будущего и обратился к истории. В 1919 году он выпустил «Историю цивилизаций» — один из первых опытов транснациональной истории. Человечество, пытался доказать Уэллс, едино в своем развитии, проходит через одинаковые этапы, сталкивается с одними и теми же проблемами, поэтому «идея единства рода людского должна охватить все умы, а понятие человечества как единой семьи должно стать предметом всеобщего обучения».

Послевоенная эйфория длилась недолго: уже в начале 30-х годов стало окончательно понятно, что объединение всего человечества поверх национальных границ откладывается. В 1933 году, после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера, Уэллс возвращается к размышлениям о будущем человечества и пишет роман «Облик грядущих событий». Даже не пытаясь спрятать реальные страны и политических деятелей за намеками и вымышленными именами, Уэллс снова предупреждал людей о грядущей мировой войне. История была предельно понятна: не справившись с экономическим кризисом, Гитлер в январе 1940 года вторгается в Польшу, снова начинается мировая война, на этот раз она идет больше десяти лет и заканчивается поражением всех стран — противники так истощены, что определить победителя просто невозможно. Из-за бактериологического оружия, которое применялось во время войны, мир охватывает эпидемия «бродячей лихорадки», которая окончательно уничтожает цивилизацию. Ну или почти окончательно: власть над небольшой горсткой выживших берут авиаторы, которые закладывают основы будущего справедливого общества.

4. Поражение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герберт Уэллс с фигурками для игры в «Маленькие войны»

Фото: wikipedia.org Герберт Уэллс с фигурками для игры в «Маленькие войны»

Фото: wikipedia.org

В реальном мире Вторая мировая началась на несколько месяцев раньше, чем предсказывал Уэллс: Германия вторглась в Польшу 1 сентября 1939 года. Пока шла так называемая странная война, во время которой Англия находилась в состоянии войны с Германией, но между странами практически не было боевых действий, Уэллс не терял надежды, что полномасштабной войны все же удастся избежать, и в книге «Новый мировой порядок», вышедшей в начале 1940 года, в очередной раз призвал людей консолидироваться. На этот раз — просто вокруг базовых человеческих прав: на питание, на образование, на получение оплаты за добровольно выбранную работу, на обмен ресурсами, на юридическую защиту, на свободу передвижения, на то, чтобы не быть несправедливо лишенным свободы, не подвергаться пыткам, не быть введенным в заблуждение. После завершения Второй мировой войны эта книга стала одним из 18 текстов, использованных при создании Всеобщей декларации прав человека. Это, однако, случилось уже после смерти Уэллса.

Тогда же, в мае 1940-го, новая война все же стала мировой, и Уэллс впал в отчаяние. В 1941 году вышло переиздание романа «Война в воздухе», для которого Уэллс переписал предисловие. Теперь оно заканчивалось так: «Еще раз прошу читателя обратить внимание на предостережения, которые я давал. Есть ли мне что добавить к ним? Пожалуй, ничего, кроме моей эпитафии: „Я же предупреждал вас, чертовы дураки"».

В начале 1945 года вышла последняя работа Герберта Уэллса — 30-страничное эссе «Разум на пределе», в котором 79-летний писатель, еще не знавший о создании в США ядерной бомбы, снова писал о предчувствии скорого конца человечества. «Ряд событий заставляет разумного наблюдателя осознать, что человеческая история подошла к концу и что homo sapiens, как ему нравилось называть себя, в своем нынешнем виде проиграл. <...> И все же мой характер заставляет меня сомневаться, что хотя бы небольшое количество людей не доживет до неизбежного конца света».

Уэллс умер 13 августа 1946 года — через год после того, как США использовали в войне предсказанное им ядерное оружие, и за два с небольшим года до того, как была принята вдохновленная им Всеобщая декларация прав человека.

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