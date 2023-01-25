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Коммерсантъ FM
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Умер соавтор «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт

Американский психолог и соавтор международной детской телевизионной образовательной программы «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщила организация Sesame Workshop, которая занимается производством программы.

«Sesame Workshop скорбит о кончине нашего уважаемого и любимого соучредителя Ллойда Н. Моррисетта, доктора философии, который умер в возрасте 93 лет»,— говорится в Twitter Sesame Workshop. Причина смерти не сообщается.

Ллойд Моррисетт обучался в Оберлинском колледже, а позже — в Йельском университете. В 1950-х господин Моррисетт получил докторскую степень в области экспериментальной психологии.

Проект «Улица Сезам» был разработан Ллойдом Моррисеттом совместно со сценаристом Джоан Ганц Куни в 1966 году. Премьера программы состоялась в 1969 году. С 2016 года шоу выходит на канале HBO. «Улица Сезам» выиграла свыше 100 премий «Эмми» и девять премий «Awards».

Лусине Баласян

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