Самарскому адвокату смягчено наказание за мошенничество

Сокращен срок заключения адвокату Палаты адвокатов Самарской области Олегу Курбанову. Ранее он был осужден за совершение мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

«По итогам рассмотрения апелляционной жалобы в декабре 2022 года Самарский областной суд снизил Курбанову О.С. наказание и приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее правоохранители выяснили, что в мае 2020 года Олег Курбанов получил от жительницы Самары 1,3 млн руб. Он обещал передать указанные средства как взятку правоохранителям. За эту сумму бывший адвокат обещал горожанке помочь ее сыну с освобождением из-под ареста и переквалификацией статьи преступления на менее тяжкую.

По этому факту в отношении Олега Курбанова было возбуждено уголовное дело. В августе минувшего года Октябрьский районный суд Самары признал бывшего адвоката виновным и приговорил его к шести годам исправительной колонии общего режима.

Георгий Портнов