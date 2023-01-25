Ссора соседей оказалась взрывной

В Иркутске суд вынес приговор местному жителю, который заложил взрывчатку в лифт в многоквартирном доме. Причиной стала ссора с соседом из-за шума при ремонте. В момент взрыва в кабине находился сын владельца ремонтируемой квартиры, который серьезно не пострадал. Присяжные признали подрывника виновным, а суд приговорил его к десяти годам колонии общего режима. Юрист, представляющий сторону потерпевших, заявляет, что его доверители недовольны приговором: по его версии, присяжные, якобы из-за небрежно проведенного следствия, не получили достаточных доказательств, указывающих на приготовление к убийству и покушению на жизнь, поэтому мужчина был осужден по более мягким статьям УК РФ.

В Иркутске коллегия присяжных заседателей Свердловского районного суда признала 52-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем взрыва), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мужчина осужден на десять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также должен выплатить штраф в размере 220 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу.

«В дневное время 30 ноября 2021 года при подъеме лифта в жилом доме, расположенном на улице Маршала Конева в Иркутске, произошел хлопок, сработала аварийная остановка. В результате инцидента 30-летний мужчина, находившийся в кабине лифта, получил различные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Инцидент произошел из-за срабатывания кустарно изготовленного взрывного устройства без поражающих элементов. Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан мужчина, проживающий в одной из квартир в данном подъезде дома»,— отмечается в сообщении.

Источник в правоохранительных органах в разговоре с «Ъ» отметил, что взрывное устройство было, по всей видимости, заложено в лифт намеренно.

Причиной стал конфликт между соседями девятиэтажного дома в спальном микрорайоне Синюшина Гора на юго-западной окраине Иркутска. Один из жильцов дома проводил ремонт в своей квартире с помощью нанятой бригады, переехав на время работ в другую квартиру. На шум жаловался сосед снизу, который даже писал заявление в правоохранительные органы. Однако приезжавшие по его просьбе полицейские нарушений не обнаружили. После этого мужчина решился на более радикальные действия в отношении своего обидчика. Впрочем, пострадавшим в результате задуманного оказался сын владельца квартиры, в которой проводился ремонт.

Иркутский юрист Виктор Григоров, представлявший в суде сторону потерпевших, сообщил «Ъ», что ни он, ни его доверители не удовлетворены вынесенным вердиктом присяжных и приговором суда. «Коллегией присяжных была дана оценка об отсутствии доказательств главному деянию, причинившему вред здоровью одному из моих доверителей. Предварительное следствие по делу, как и надзор за ним, осуществлялись небрежно. С большим трудом, с помощью многочисленных жалоб через суд мне удалось добиться, чтобы в дело был включен в качестве потерпевшего не только сын, получивший травмы в лифте после срабатывания взрывного устройства, но и его отец, являвшийся целью незаконных действий подсудимого. Однако из-за безобразной работы следствия, торопившегося направить дело в суд, присяжные не получили убедительных доказательств того, что подсудимый изготовил взрывное устройство именно с целью покушения на убийство»,— подчеркивает господин Григоров.

По словам юриста, в итоге вердикт присяжных был вынесен по статьям, «не связанным с покушением на жизнь и причинением вреда здоровью». При этом из-за того, что дело «не являлось частным обвинением и рассматривалось присяжными», существуют объективные юридические тонкости, связанные с обжалованием вердикта присяжных и приговора суда. «На этой неделе мы будем встречаться с доверителями, обсудим наши дальнейшие действия по защите их интересов»,— резюмировал Виктор Григоров.

В свою очередь, в региональном управлении СКР позицию адвоката комментируют следующим образом: «В суд дело направлялось в том числе и по статье "покушение на убийство", были собраны все необходимые доказательства». В ведомстве также подчеркнули, что «не вправе давать оценку работы присяжных». Сторона защиты осужденного оказалась недоступна для комментариев. В пресс-службе регионального управления ФСБ России «Ъ» сообщили, что осужденный «признавал свою вину», активно «сотрудничал со следствием и даже «частично возместил имущественный ущерб», оцененный в сумму около 1 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск