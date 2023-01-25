В Армавире установили зоны охраны для 14 исторических усадеб и особняков

В Армавире утверждены зоны охраны для 14 объектов культурного наследия регионального значения, среди которых усадьба купцов Меснянкиных, а также особняки кубанского промышленника Михаила Мисожникова и галантерейной фирмы Степана Генч-Оглуева и Ивана Шапошникова. Об этом сообщает краевое управление госохранкультуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: админстрация Краснодарского края Фото: админстрация Краснодарского края

Отмечается, что проектная документация для памятников была подготовлена специализированной организацией и прошла государственную историко-культурную экспертизу. При проектировании специалисты изучили литературные и архивные источники, проанализировали формирование застройки, провели натурные исследования. Средства на разработку проектов выделили из краевого бюджета.

Усадьба купцов Меснянкиных расположена на ул. Комсомольской, 141. Меснянкины являлись представителями одной из самых влиятельных купеческих династий Ставрополя, а в Армавире вели крупную кожевенную торговлю. Последний хозяин усадьбы — Семен Прокофьевич Меснянкин владел зимним драматическим театром, имел чин титулярного советника и был известен в качестве щедрого благотворителя. Особняк известного и авторитетного промышленника Кубани начала ХХ века Михаила Иосифовича Мисожникова расположен на ул. Ленина, 114. В Армавире ему принадлежал большой чугунно-литейный и машиностроительный и паровой маслобойный заводы, он был крупным акционером находившегося здесь же гвоздильно-канатного завода, владел техническо-строительной конторой. Здание крупной галантерейной фирмой «С. Генч-Оглуев и И. Шапошников» на ул. Ленина, 74 было построено в 1913 году и стало одним из самых больших сооружений дореволюционного Армавира. Известные нахичеванские предприниматели Степан (Степанос) Федорович Генч-Оглуев и Иван (Ованес) Мартынович Шапошников, основатели торгового дома, активно занимались не только торговыми делами, но и благотворительностью.

По данным управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Кубани, к настоящему времени такие зоны установлены почти для 700 памятников региона.

Михаил Волкодав

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