Воронежские власти профинансируют перевод на русский язык документов для уроженцев присоединенных территорий

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале заявил о выделении финансирования на перевод на русский язык и нотариальное заверение документов, которые понадобятся для получения государственных и муниципальных услуг «нашим новым землякам». Постановление о выделении финансирвоания сейчас находится на правовой экспертизе и «скоро» поступит на подпись главе региона.

Александр Гусев в День освобождения Воронежа от немецко-фашистких войск на возложении цветов к памятнику «Дети войны» в Саду пионеров отметил «особый цинизм, с которым сегодняшний нацистский режим Украины убивает мирных жителей освобожденных Россией территорий и тех регионов, которые в составе нашей страны уже давно».

Губернатор напомнил, что с 2022 года многие вынуждено покидают свои дома и перебираются в том числе и в Воронежскую область: «Часть людей едет буквально ни с чем». Оформление документов для них «это зачастую первый этап освоения в новом месте». По словам главы региона, с документами с переводом и заверением нотариуса заявители смогут воспользоваться в любом МФЦ России.

О других мерах поддержки беженцев и участников боевых действий читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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